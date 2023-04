Banengroei VS laat afzwakking zien in maart

De groei van de werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in maart afgezwakt vergeleken met een maand eerder, meldt het Amerikaanse ministerie van Arbeid. Dat gegeven kan gevolgen hebben voor het rentebeleid van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank is al langere tijd bezig de rente te verhogen om de hoge inflatie tegen te gaan, maar die renteverhogingen zorgen wel voor tegenwind voor de economie.

Volgens de overheid kwamen er vorige maand 236.000 nieuwe arbeidsplaatsen bij in ’s werelds grootste economie. Dat waren er een herziene 326.000 een maand eerder. Het cijfer uit het maandelijkse banenrapport viel ook wat zwakker uit dan economen hadden gedacht. De werkloosheid in de VS daalde naar 3,5 procent, van 3,6 procent in februari.

Eerder deze week kwamen al verschillende gegevens naar buiten die wezen op een afzwakking van de Amerikaanse arbeidsmarkt, waaronder een tegenvallend cijfer over de banengroei in het bedrijfsleven van loonstrookverwerker ADP. Dat wakkerde de vrees onder beleggers aan dat de Amerikaanse economie in een recessie kan belanden.

Ook zijn er andere signalen dat de Amerikaanse economie aan het afkoelen is. De Fed kan het daardoor mogelijk nog kalmer aan gaan doen met de renteverhogingen of zelfs helemaal stoppen om te voorkomen dat de economie te hard geraakt wordt.

Overigens kunnen beleggers op Wall Street vrijdag niet handelen op het nieuwe banencijfer. De aandelenbeurzen in New York zijn namelijk gesloten op Goede Vrijdag. Maandag is Wall Street wel open.