Duits bedrijfsleven wil meer hulp overheid bij zakendoen Oekraïne

Duitse bedrijven die zakendoen in Oekraïne willen meer hulp van de Duitse overheid. Het gaat dan met name om verzekeringen voor transport door Oekraïne aangezien veel verzekeraars zich hebben teruggetrokken. Dat zorgt voor problemen voor logistieke bedrijven, aldus de belangenorganisatie voor Duitse bedrijven die actief zijn in Oost-Europa.

Die vraagt de federale overheid dan ook om bij te springen met het dragen van risico’s voor Duitse ondernemingen in Oekraïne. Volgens de branchevereniging Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft zou Berlijn daar met “creatieve instrumenten” een rol in kunnen spelen.

De Duitse minister van Economische Zaken Robert Habeck bracht eerder deze week een bezoek aan Kyiv. Hij beloofde dat Duitse bedrijven garanties gaan krijgen met investeringen in Oekraïne om zo te helpen met de wederopbouw van het door oorlog verscheurde land.

Dat is volgens de belangenorganisatie van belang om investeringsbeslissingen in Oekraïne goedgekeurd te krijgen door besturen van bedrijven. Tegelijkertijd zou het ook belangrijk zijn dat de Oekraïense regering zorgt voor een betrouwbaar, transparant en stabiel investeringsklimaat.