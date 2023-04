FNV en Milieudefensie plannen acties bij jaarvergadering Ahold

Ahold Delhaize, het moederbedrijf van Albert Heijn en bol.com, moet een einde maken aan de “enorme inkomensongelijkheid” bij alle winkels die onder het concern vallen. Die oproep gaat vakbond FNV woensdag doen op de aandeelhoudersvergadering van de beursgenoteerde onderneming. Ook zijn er dan acties gepland door Milieudefensie, die wil dat Ahold Delhaize meer doet tegen klimaatschade.

“Terwijl Ahold gigantische winsten maakt, kunnen veel mensen die werken voor Albert Heijn, Etos en Gall & Gall door de hoge inflatie hun boodschappen niet meer betalen. Al jaren verdwijnt het verdiende geld in de zakken van de aandeelhouders”, verklaart FNV-bestuurder Cindy Onvlee.

Milieudefensie heeft aangekondigd dat vrijwilligers van de organisatie woensdag “juridisch onderzoek” gaan doen. De multinational staat op de lijst van grote vervuilende bedrijven waar Milieudefensie mogelijk een nieuwe klimaatrechtszaak tegen wil aanspannen. Vandaar dat de vrijwilligers op de vergadering vragen willen stellen aan topman Frans Muller.

“Als uit het antwoord van de heer Muller blijkt dat Ahold Delhaize in 2030 niet voldoet aan het klimaatakkoord van Parijs is dat een zwaarwegend argument om het bedrijf aan te klagen”, zegt Winnie Oussoren van Milieudefensie Jong. “Net als Shell moet het bedrijf zich realiseren dat winst nooit mag staan boven het klimaat en bestaanszekerheid van mensen in de hele wereld. Het gaat ook om zijn eigen klanten en werknemers.”

Zowel FNV als Milieudefensie heeft ook buiten de vergaderlocatie acties gepland. Zo brengt FNV op een podium een “alternatief jaarverslag” voor het bedrijf uit. Milieudefensie zegt buiten met ongeveer 120 mensen te komen om aandacht te vragen voor de klimaatschade die het winkelconcern volgens de organisatie elk jaar veroorzaakt.

De aandeelhoudersvergaderingen van sommige grote beursgenoteerde bedrijven zijn jaarlijks beladen evenementen. Iedereen die een aandeel in zo’n bedrijf heeft gekocht kan dan vragen stellen aan de top van de onderneming. Vorig jaar werd de bijeenkomst van Shell zelfs nog tijdelijk stilgelegd omdat klimaatactivisten er doorheen schreeuwden. Er werden leuzen geroepen als “Shell must fall”. Ook hadden demonstranten zich vastgelijmd aan hun stoelen. Ze vonden dat Shell te weinig doet om de uitstoot te verlagen.