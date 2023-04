Samsung stijgt op beurs Seoul na snijden in chipproductie

Elektronica- en chipbedrijf Samsung was vrijdag op de beurs in Seoul een opvallende winnaar. Het bedrijf kampte in het afgelopen kwartaal met een fors gedaalde winst en zal de productie van halfgeleiders verlagen nu er sprake is van een overaanbod. Die laatste beslissing voedde de hoop dat de prijzen voor chips weer zullen stijgen.

Het aandeel van Samsung koerste tegen het einde van de handel ruim 4 procent hoger. Ook een andere Zuid-Koreaanse producent van chips, SK Hynix, won na het nieuws aan waarde en stond 6,6 procent hoger.

De handel verliep verder rustig, aangezien de beurzen in New York en veel Europese landen wegens Goede Vrijdag gesloten blijven. Ook in Hongkong en Sydney bleven de beurzen dicht. Verder wachten beleggers het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid af, dat later op vrijdag verschijnt. Dat geeft een beeld van de staat van ’s werelds grootste economie, maar kan ook een idee geven over het rentebeleid dat de Federal Reserve zal volgen. De Nikkei in Tokio steeg 0,1 procent en de Kospi in Seoul steeg 1,4 procent. De beurs in Shanghai ging 0,4 procent omhoog.

Op macro-economisch vlak werd nog bekend dat Japanse huishoudens in februari iets meer uitgaven dan een jaar eerder. Kenners hadden op een sterkere stijging gerekend. Daarnaast blijven de spanningen tussen Taiwan en China oplopen. De officieuze ambassadeur van Taiwan in de Verenigde Staten kreeg extra sancties opgelegd door de Volksrepubliek.