Adobe: Amerikanen betalen steeds minder voor spullen online

De prijzen van onlinespullen, zoals speelgoed en elektronica, zijn in de Verenigde Staten in maart voor de zevende maand op rij gedaald. Gemiddeld gingen de prijzen met 1,7 procent omlaag, de scherpste daling in vier maanden, valt op te maken uit gegevens van de Adobe Digital Price Index. Dat is een maatstaf voor de prijsontwikkeling van online winkelen in de VS.

De nieuwste daling onderstreept dat de concurrentie onder Amerikaanse webwinkels toeneemt en dat de inflatie iets is afgenomen, in lijn met wat de centrale bank in de VS eerder aangaf.

De prijzen voor bloemen en andere geschenken via internet gingen vorige maand op jaarbasis met ruim 24 procent omlaag, elektronica werd bijna 23 procent goedkoper. Voor speelgoed telden Amerikanen 6,6 procent minder neer. Tuingereedschap werd bijna 5 procent goedkoper.

Net als in Nederland blijven levensmiddelen een flink gat slaan in het huishoudbudget van Amerikanen. Hoewel de prijsstijgingen in de supermarkten de afgelopen maanden zijn afgezwakt, waren ze in maart nog altijd 10,3 procent hoger dan een jaar geleden.

Om de prijsindex samen te stellen onderzoekt Adobe miljarden bezoeken aan winkelsites. Daarbij worden prijsveranderingen van meer dan 100 miljoen producten in 18 categorie├źn bijgehouden. Meer dan 85 procent van de top-100 Amerikaanse internetverkopers wordt gevolgd door Adobe.