Kazachstan wil geld van onder meer Shell en stapt naar rechter

Kazachstan wil meer geld van een reeks grote oliebedrijven en is een internationale arbitrage begonnen. Volgens het land hebben de bedrijven, waaronder Shell, TotalEnergies, ExxonMobil en Chevron, te veel geld van de omzet afgehaald voordat die met het land werd gedeeld. In totaal zou het om 16,5 miljard dollar gaan, omgerekend zo’n 15,1 miljard euro.

De bedrijven baten twee olievelden uit in Kazachstan. Het Karachaganak-veld in het westen van het land en het veel grotere Kashagan-veld in het noorden van de Kaspische Zee. Volgens Kazachstan is bij dat laatste veld 13 miljard dollar te veel ingehouden, tegen 3,5 miljard dollar bij het Karachaganak-veld. Shell is actief in beide olievelden.

De oliebedrijven hebben een afspraak om de omzet te delen met Kazachstan. Ze mogen bepaalde kosten eerst van de omzet aftrekken voordat die verdeeld wordt. Maar volgens het Centraal-Aziatische land is er dus te veel geld ingehouden.