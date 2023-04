Beleggers kijken uit naar nieuwe Amerikaanse inflatiecijfers

Beleggers kijken woensdag sterk uit naar nieuwe Amerikaanse inflatiecijfers die later op de dag naar buiten komen. Als die gunstig uitpakken zou dat kunnen betekenen dat de Federal Reserve het nog rustiger aan kan gaan doen met het verhogen van de rente om de inflatie aan te pakken. Dat zien beleggers graag, want de hogere rente zet een rem op de economie.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt op basis van de openingsindicatoren licht lager te beginnen. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine koersbewegingen openen. De laatste tijd zijn er meer signalen dat de Amerikaanse economie aan het afkoelen is en er zijn zelfs zorgen over een recessie. De olieprijzen laten voorbeurs een lichte stijging zien.

Ahold Delhaize, BAM en KPN staan verder in de belangstelling omdat zij woensdag hun aandeelhoudersvergadering houden. Actiegroepen grijpen de aandeelhoudersvergadering van Ahold Delhaize, het moederbedrijf van Albert Heijn, Etos en bol.com, daarbij aan om hun punt te maken. Zo kondigde vakbond FNV acties aan bij de vergaderlocatie in Zaandam, waar ook het hoofdkantoor staat, om de eisen voor hoger loon voor veel werknemers kracht bij te zetten. Milieudefensie kondigde ook demonstraties aan.

Daarnaast komt de koers van Prosus waarschijnlijk in beweging. Op de beurs in Hongkong ging techconcern Tencent, waarin de investeerder een groot belang heeft, namelijk flink omlaag. Die koersdaling kwam weer door speculaties dat Prosus de verkoop van aandelen in de Chinese internetgigant zou willen versnellen. Prosus is namelijk van plan om nog eens 96 miljoen Tencent-stukken van de hand te doen. Die stap zou erop kunnen wijzen dat de techinvesteerder zijn beleid ten aanzien van Tencent-aandelen aan het veranderen is.

Buiten Nederland gaat de aandacht onder meer naar de Zwitserse bankensector. De Zwitserse Nationale Raad, het Lagerhuis van het parlement, heeft tegen de financiƫle garanties gestemd uit het reddingspakket voor Credit Suisse. Daarmee uitten de parlementariƫrs symbolisch hun onvrede over de manier waarop de Zwitserse regering bij de redding heeft gehandeld, want het ziet er niet naar uit dat alles nog wordt teruggedraaid. Credit Suisse werd vorige maand overgenomen door branchegenoot UBS. Daarbij heeft Zwitserland wel voor miljarden aan garanties geboden.