Bronnen: productie iPhones in India verdrievoudigd

Het aantal iPhones dat in India wordt geproduceerd is het afgelopen jaar verdrievoudigd. Dat melden ingewijden aan persbureau Bloomberg. Daarmee heeft fabrikant Apple nu bijna 7 procent van zijn productiecapaciteit in India ondergebracht, nadat het bedrijf voorheen met name in China actief was. De totale waarde van de uit India afkomstige telefoons bedraagt 7 miljard dollar.

Een jaar eerder was de productie in India nog goed voor het maken van naar schatting 1 procent van alle iPhones. Maar de afgelopen maanden is Apple op zoek gegaan naar uitbreidingsmogelijkheden buiten China. Dat is onder meer het gevolg van oplopende handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China.

De iPhones, variërend van de verouderde iPhone 11 tot de nieuwste iPhone 14, worden in India gemaakt door een drietal leveranciers. Gezamenlijk hebben zij in het land ongeveer 60.000 mensen in dienst. De grootste leverancier van Apple, het Taiwanese Foxconn, is verder van plan om zo’n 700 miljoen dollar te investeren in een fabriek in het zuiden van India.

De Indiase minister van Handel meldde in januari nog dat Apple van plan was om op termijn een kwart van de iPhone-productie in het land onder te brengen. Wanneer dat plan realiteit is, kon hij niet zeggen.