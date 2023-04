Luchtvaartmaatschappij Delta zakt op Wall Street na resultaten

Luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines hoorde donderdag bij de verliezers op de aandelenbeurzen in New York. Het concern leed in het eerste kwartaal verlies en de resultaten voldeden niet aan de verwachtingen van analisten. Wel is het bedrijf met positieve verwachtingen gekomen voor de komende maanden. De algehele stemming op Wall Street was terughoudend in de nasleep van de publicatie van de notulen van de afgelopen rentevergadering van de Federal Reserve.

Het aandeel werd bijna 2 procent lager gezet. Delta kampte met hogere kosten voor bijvoorbeeld brandstof en personeel. De brandstofrekening lag 30 procent hoger dan een jaar eerder. Daarnaast heeft het bedrijf de lonen voor werknemers verhoogd. Delta verwacht in april, mei en juni wel een recordomzet te boeken en stelde beleggers een stijging van de winst in het vooruitzicht. Daarbij trekt ook de markt voor zakenreizen aan, na de grote klappen die de coronacrisis in deze branche had veroorzaakt.

Motorfietsenmerk Harley-Davidson zakte daarnaast bijna 3 procent na het nieuws dat financieel topvrouw Gina Goetter vertrekt bij het bedrijf. Ze stapt over naar speelgoedfabrikant Hasbro (plus 1,8 procent).

De Dow-Jonesindex won in de vroege handel een fractie tot 33.647 punten. De bredere S&P 500 steeg 0,3 procent tot 4105 punten en de door techbedrijven gedomineerde Nasdaq ging 0,9 procent omhoog naar 12.039 punten.

Uit notulen van de Fed werd duidelijk dat centrale bankiers in de Verenigde Staten nog altijd bezorgd zijn over de hoge inflatie. Verder hielden ze rekening met een “milde recessie” na de chaos rond omvallende middelgrote banken. Beleggers kregen ook nog nieuwe cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt te verwerken. De voorbije week vroegen 239.000 Amerikanen een werkloosheidsuitkering aan, wat meer is dan kenners in doorsnee hadden verwacht. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn van invloed op het rentebeleid van de Fed.

Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent minder waard op 82,89 dollar per vat. Brentolie werd 0,5 procent goedkoper op 86,89 dollar per vat. Oliekartel OPEC verwacht nog altijd dat de vraag naar olie dit jaar met 2,3 miljoen vaten per dag toeneemt ten opzichte van vorig jaar. De euro was 1,1063 dollar waard, tegen 1,0976 een dag eerder.