PostNL: leren van ‘onzorgvuldige’ afhandeling intimidatieklachten

PostNL wil de manier waarop het postbedrijf klachten van personeel afhandelt onder de loep nemen, bijvoorbeeld als het gaat om grensoverschrijdend gedrag. Dat geeft een woordvoerder aan, die daarmee reageert op een oordeel van het College voor de Rechten van de Mens. Volgens het mensenrechteninstituut heeft PostNL een melding over seksuele intimidatie onzorgvuldig afgehandeld.

Het college onderzocht de afhandeling van een klacht die werd gedaan door een vrouwelijke medewerker van PostNL. Zij ervoer tijdens een nachtdienst seksueel grensoverschrijdend gedrag van een mannelijke collega, in de vorm van opmerkingen en ongepaste gebaren. PostNL heeft die klachten onderzocht, maar vond geen bewijs. Vanwege de onrust die ontstond op de afdeling waar de personen werkzaam waren, besloot PostNL de vrouw en de collega over te plaatsen.

Die manier van handelen is volgens het college onzorgvuldig geweest. “We betreuren de impact die deze zaak heeft op betrokken collega‚Äôs, we zullen hiervan moeten leren”, bekent de woordvoerder. Hij benadrukt wel dat PostNL de zaak uitvoerig heeft onderzocht en ook een externe partij voor een onderzoek heeft ingeschakeld. Juist dat onderzoek leidde niet tot “een eenduidige conclusie waar PostNL gevolg aan kon geven”.

“Dat neemt niet weg dat het College voor de Rechten van de Mens meent dat PostNL deze melding anders had moeten aanpakken. We moeten hier lessen uit trekken voor de toekomst”, aldus de zegsman. Of het oordeel van het college gevolgen heeft voor de functie van de medewerkster, en of zij mogelijk terugkeert naar haar oude afdeling, wil de woordvoerder niet zeggen.