Door Nederland geëxporteerde kunstmest flink in waarde gestegen

De exportwaarde van kunstmest is vorig jaar met 57 procent gestegen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat de forse stijging toeschrijft aan de hogere exportprijzen. Niet eerder was de exportwaarde van het plantengroeimiddel zo hoog als vorig jaar.

Voor de productie van kunstmest is veel gas nodig, wat de gestegen waarde verklaart: de gasprijs steeg het afgelopen jaar namelijk sterk, aldus het CBS. Het totale gewicht aan uitgevoerde kunstmest nam daarnaast juist af, met 14 procent.

In totaal exporteerde Nederland voor 3,7 miljard euro aan kunstmest. Een jaar eerder was dat nog 2,4 miljard euro. 79 procent van het totaal werd in Nederland geproduceerd, 21 procent in het buitenland. Dat laatste aandeel wordt via Nederland verhandeld of vervoerd, legt het statistiekbureau uit. De meeste kunstmest ging naar België, Frankrijk en Duitsland.

Nederland is na Duitsland en België het grootste exportland voor kunstmest binnen de Europese Unie. De onderlinge verschillen zijn echter klein, stelt het CBS. Op grote afstand volgen Polen en Spanje.