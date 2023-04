Export bloemen en planten na tien maanden krimp weer enige groei

De Nederlandse export van bloemen en planten is in maart voor het eerst na tien maanden krimp iets gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Bezien over het eerste kwartaal als geheel ging de exportwaarde nog wel 4 procent omlaag, onder druk van de afgezwakte economie en verslechterde koopkracht van consumenten. Dit heeft de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB) bekendgemaakt op basis van de exportstatistieken van Floridata.

Volgens de cijfers bedroeg de exportwaarde in januari, februari en maart tezamen bijna 2 miljard euro. Een jaar terug ging het nog om een kleine 2,1 miljard euro. Dat was destijds een record, maar er waren toen al wel grote zorgen door de ontstane energiecrisis na de Russische inval in Oekraïne.

Die sombere stemming speelde ook nog in aanloop naar het afgelopen kwartaal. “Vooraf waren de inschattingen over het eerste kwartaal behoorlijk negatief, maar dat viel alleszins mee”, laat topman Jan van Dam van de Dutch Flower Group in een verklaring weten.

VGB-directeur Matthijs Mesken wijst ook op de positieve noot uit de cijfers over afgelopen kwartaal, namelijk de plus in maart. “Dat biedt perspectief voor de aanloop naar de Moederdagen en andere geefmomenten”, stelt hij. Volgen de VGB zijn handelaren in de branche inmiddels “voorzichtig positief” over het verloop van het tweede kwartaal.