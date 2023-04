Flinke winststijging voor grootbank JPMorgan Chase

De grote Amerikaanse bank JPMorgan Chase heeft in het eerste kwartaal de winst flink zien stijgen ondanks de recente onrust in de bankensector. De grootste bank van de Verenigde Staten profiteerde met name van de renteverhogingen door de Federal Reserve. Daardoor zag het bedrijf de rente-inkomsten op leningen aan consumenten en bedrijven fors toenemen.

De nettowinst ging in vergelijking met een jaar eerder met 52 procent omhoog tot 12,6 miljard dollar. De totale inkomsten namen met een kwart toe naar het recordniveau van 39,3 miljard dollar. Met name bij de consumententak werd meer verdiend, vooral geholpen door de stijgende rentetarieven.

Bij het zakenbankieren, met bijvoorbeeld het begeleiden van beursgangen, het adviseren bij fusies en overnames en de handel in aandelen en obligaties, was de omzet vrijwel onveranderd. Vanwege het onzekere economische klimaat gaan er veel minder bedrijven naar de beurs en zijn er ook minder overname- en fusiedeals.

JPMorgan Chase zette verder 2,3 miljard dollar opzij om eventuele verliezen op leningen op te vangen in verband met de onzekere economie. Topman Jamie Dimon zei in een toelichting dat de Amerikaanse economie er goed voor staat, maar dat er wel onzekerheden zijn. De recente bankenonrust heeft die risico’s vergroot. Overigens had Dimon onlangs verklaard dat die bankencrisis wel voorbij lijkt te zijn.

Branchegenoot Wells Fargo, een grote hypotheekverstrekker, zette een winst in de boeken van 5 miljard dollar. Dat is 32 procent meer dan een jaar eerder. Ook Wells Fargo had profijt van de stijgende rentes in de VS. Citigroup, ook een grote bank in de VS, boekte een kwartaalwinst van 4,6 miljard dollar, wat 7 procent meer is op jaarbasis.