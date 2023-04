Nederlandse binnenvaart vervoert meer kolen naar Duitsland

De Nederlandse binnenvaart heeft vorig jaar meer steenkolen naar Duitsland vervoerd. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vanwege de oorlog in Oekraïne en het verlagen van de afhankelijkheid van Russisch aardgas maakt Duitsland veel meer gebruik van steenkool in energiecentrales.

Van het totale kolenvervoer per binnenvaartschip in Nederland ging 83 procent naar Duitsland, vooral voor gebruik in steenkolencentrales. Het vervoerd gewicht van die fossiele brandstof nam vorig jaar met 18,6 procent toe, aldus het CBS. Ook in 2021 was hier al sterke groei te zien. In de voorgaande jaren nam dat gewicht nog af.

In totaal vervoerden binnenvaartschepen in 2022 ruim 345 miljoen ton goederen over de Nederlandse binnenwateren, aldus het CBS. Dat is 3,4 procent minder dan in 2021. Dat had te maken met een daling van het vervoer van natte bulkgoederen, zoals aardolieproducten, en een daling van het containervervoer.

Maar ook bij droge bulkgoederen zoals metaalertsen en andere delfstoffen was een daling te zien. Die categorie heeft qua gewicht het grootste aandeel in de binnenvaart.