Onderzoek: verduurzaming mkb-bedrijven versnelt dit jaar

Mkb-bedrijven zullen dit jaar sneller verduurzamen dan vorig jaar. Dat geven ze in elk geval aan in een onderzoek van ING. Twee derde verwacht dit jaar zelf meer aan verduurzaming te doen omdat grote afnemers dat van ze eisen, maar ook door regelgeving vanuit de overheid. Ook de gascrisis speelt een rol bij de plannen.

Van de door ING ondervraagde bedrijven zegt 70 procent van het gas af te willen. En bijna de helft wil dat dit jaar of volgend jaar voor elkaar krijgen. Bijna een op de twee bedrijven stelt voor het einde van volgend jaar elektrisch rijden verplicht.

Verduurzamen is nummer twee op de lijst met strategisch belangrijke onderwerpen voor Nederlandse mkb-bedrijven. Alleen het aantrekken en vasthouden van talent wordt vaker als prioriteit genoemd. Maar ook daarbij is volgens vier op de vijf bedrijven verduurzaming belangrijk.

“Het personeel verwacht verduurzaming en het is een steeds grotere factor voor het kunnen aantrekken van personeel”, beaamt Laurens de Vos die bij ING Nederland directeur Business Banking is. Hij noemt verduurzaming dan ook “cruciaal in de huidige krappe arbeidsmarkt”. Daarnaast is er dus druk vanuit klanten en leveranciers en vanuit de overheid en de bank. “Daardoor ontstaat er een vliegwieleffect waardoor iedereen meer gaat verduurzamen”.

Opvallend is ook dat veel bedrijven verduurzamen belangrijker vinden dan het halen van zoveel mogelijk winst. 62 procent is het met die stelling eens. Driekwart van de ondernemingen vindt dat het bedrijfsleven voorop moet lopen op particulieren bij verduurzaming.