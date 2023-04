Polen verbiedt invoer graan uit Oekraïne om boeren te beschermen

Polen heeft zaterdag de invoer van graan en ander voedsel uit Oekraïne verboden. De maatregel heeft als doel om lokale boeren te beschermen tegen lage prijzen.

“Vandaag heeft de regering besloten tot een verordening om de invoer van graan in Polen en tientallen andere soorten voedsel te verbieden”, zei Jaroslaw Kaczynski, voorzitter van regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid. Naast graan, staat ook onder meer honing op de lijst met verboden producten.

Sinds de Russische invasie in Oekraïne gaat de graanexport uit Oekraïne via de Europese Unie naar andere landen. Door de oorlog zijn de traditionele routes over de Zwarte Zee geblokkeerd. Als gevolg van logistieke problemen, stapelde het graan zich echter op in Polen, waardoor de lokale prijzen omlaag werden gedreven. Dit leidde tot boerenprotesten en het aftreden van de Poolse minister van Landbouw.

Kaczynski stelt dat niet ingrijpen zou leiden tot een “verreikende crisis” in de landbouwsector. “We moeten de Poolse landbouw beschermen”, zei hij tijdens een conventie van zijn partij.

De regeringsleider benadrukte dat Polen buurland Oekraïne blijft steunen. “We blijven, zonder ook maar de kleinste verandering, vrienden en bondgenoten van Oekraïne”, aldus Kaczynski.

Het Oekraïense ministerie van Landbouwbeleid heeft zaterdag gezegd het besluit van Polen te betreuren. “Poolse boeren hebben te maken met een moeilijke situatie, maar we benadrukken dat Oekraïense boeren met de moeilijkste situatie te maken hebben”, aldus het ministerie. Het ministerie stelde voor om in de komende dagen tot een nieuwe overeenkomst te komen, die beide partijen tevreden maakt.

Polen en verschillende andere landen in Centraal-Europa hebben de Europese Unie vorige maand al om hulp gevraagd om de lage prijs van Oekraïens graan tegen te gaan.