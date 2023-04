Schiphol in maart op 81 procent aantal reizigers van voor corona

Het aantal reizigers dat in maart van of naar Schiphol vloog bedroeg een kleine 4,6 miljoen, meldt de luchthaven. Daarmee zat Schiphol op ruim 81 procent van het aantal reizigers van voor corona. In maart 2019 reisden ruim 5,6 miljoen mensen via het vliegveld.

Van de 4,6 miljoen reizigers hadden er 1,8 miljoen een overstap op Schiphol. Dat gaat om 900.000 reizigers die zowel aankwamen als vertrokken.

In totaal vlogen zo’n 3,1 miljoen mensen vanuit of naar een bestemming in Europa en bijna 1,5 miljoen mensen naar of vanuit een ander werelddeel. De Verenigde Staten waren bij die laatste groep het populairst. Binnen Europa was Londen de populairste bestemming, gevolgd door Istanbul en Barcelona.