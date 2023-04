Bank of America lager op Wall Street na cijfers

Bank of America stond dinsdag bij de dalers op de aandelenbeurzen in New York. De grote Amerikaanse bank profiteerde in het afgelopen kwartaal van de stijgende rente en zag de inkomsten en winst flink toenemen. Maar beleggers hadden schijnbaar op meer gerekend, want het aandeel verloor 1 procent.

Afgelopen vrijdag kwamen andere grote banken als JPMorgan Chase, Wells Fargo en Citigroup al met beter dan verwachte resultaten. De grote banken lijken daarmee weinig last te hebben van de recente onrust in de bankensector die volgde op het omvallen van de kleinere Silicon Valley Bank.

Ook Goldman Sachs (min 3 procent) opende dinsdag de boeken. De grote zakenbank behaalde afgelopen kwartaal minder omzet dan verwacht, onder meer door zwakke inkomsten uit de handel in obligaties.

De algehele stemming op Wall Street was voorzichtig positief. Een sterker dan verwachte groei van de Chinese economie in het eerste kwartaal zorgde voor enig optimisme. De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang licht lager op 33.946 punten. De brede S&P 500 steeg 0,3 procent tot 4164 punten en techbeurs Nasdaq won 0,5 procent tot 12.213 punten.

Johnson & Johnson zakte 3 procent, ondanks een verhoging van de winstverwachting door de fabrikant van medicijnen en consumentenproducten. Lockheed Martin klom 3,5 procent na meevallende kwartaalresultaten van het defensieconcern.

Netflix ging licht vooruit. De streamingdienst brengt na sluiting van de beurshandel in New York de kwartaalcijfers naar buiten. Nvidia steeg 3 procent. Het bedrijf dat videokaarten en chipsets maakt voor moederborden en mobiele apparaten profiteerde van een koopadvies door de Britse bank HSBC.

Apple klom 0,6 procent. De iPhone-maker opende zijn eerste winkel in India in de hoop meer klanten te krijgen in die grote markt. Daarnaast lanceerde Apple in samenwerking met Goldman Sachs een spaarrekening waarop Amerikaanse spaarders een rente ontvangen van 4,15 procent.

Bellus Health werd 98 procent meer waard. Het farmaceutische concern GSK koopt het Canadese biotechnologiebedrijf voor ongeveer 2 miljard dollar in contanten. Met de overname breidt GSK zijn portefeuille van kandidaatmedicijnen uit. Bellus werkt onder meer aan een veelbelovend middel tegen chronische hoest.