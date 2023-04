Beurzen Azië overwegend lager na groeicijfer Chinese economie

De Aziatische aandelenbeurzen gingen dinsdag overwegend omlaag. Beleggers bleven terughoudend door het vooruitzicht van mogelijke verdere renteverhogingen in de Verenigde Staten. De beurshandel stond daarnaast in het teken van het economische groeicijfer van China. De op een na grootste economie ter wereld groeide in het eerste kwartaal harder dan verwacht en lijkt zich te herstellen na het loslaten van het strenge coronabeleid. Na de bekendmaking van het groeicijfer liepen de verliezen op de beurzen wat terug.

De beurs in Shanghai noteerde een fractie lager. De Chinese economie groeide in het eerste kwartaal met 4,5 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het was de sterkste groei in een jaar tijd. Economen gingen vooraf uit van een groei met 4 procent. Een opleving van de consumentenbestedingen stimuleerden de groei in het afgelopen kwartaal. Zo werd tevens bekendgemaakt dat de winkelverkopen in maart met 10,6 procent zijn gestegen. Dat was veel sterker dan verwacht. De industriële productie nam vorige maand echter iets minder sterk toe dan gehoopt.

In Hongkong zakte de Hang Seng-index 0,8 procent. De Chinese fabrikant van elektrische auto’s Xpeng ging verder omhoog en dikte ruim 2 procent aan. Het aandeel won een dag eerder al bijna 13 procent nadat het bedrijf liet weten een nieuw productieplatform te gaan gebruiken waarmee nieuwe voertuigen goedkoper kunnen worden gemaakt. De Kospi in Seoul verloor 0,4 procent en de All Ordinaries in Sydney daalde 0,5 procent.

De Nikkei in Tokio zette de opmars voort en won 0,4 procent in het laatste handelsuur. De Japanse hoofdindex koerst daarmee af op de zevende winstdag op rij. De grote Japanse banken Mizuho Financial Group en Sumitomo Mitsui Financial Group stegen rond de 1 procent. De chipbedrijven stonden onder druk. Chiptester Advantest daalde 3 procent en de maker van chipapparatuur Tokyo Electron zakte 2 procent.