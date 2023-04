Bouwsector: door slechte waterkwaliteit dreigt nieuwe bouwcrisis

De Nederlandse bouwsector dreigt over een paar jaar met grote problemen te maken te krijgen als Nederland niet voldoet aan de doelen van de Europese richtlijn die de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater moet waarborgen. Daarvoor waarschuwt Bouwend Nederland op basis van een onderzoek door adviesbureau Witteveen en Bos.

De vereniging van bouw- en infrabedrijven wijst erop dat de waterkwaliteit in Nederland slecht is, maar deze in 2027 wel moet voldoen aan de doelen van de Kaderrichtlijn water (KRW). Als Nederland in 2027 op veel plaatsen nog niet voldoet aan de KRW dreigt in het slechtste scenario een jaarlijks omzetverlies van 17,5 miljard euro voor de bouw- en infrasector.

Volgens Martijn Verwoerd, senior beleidsadviseur publiekrecht bij Bouwend Nederland, zou in het slechtste geval een kwart tot wel een derde van de totale bouwproductie niet meer vergund kunnen worden. “Het kan zijn dat de vergunning voor het bouwwerk zelf wel kan worden verleend, maar dat geen toestemming mag worden gegeven voor het tijdelijk droogpompen van de bouwput en het lozen van het water daaruit. Als de bouwput niet kan worden drooggepompt, kan ook het bouwwerk zelf niet gebouwd worden.”

Maar het is volgens de branchevereniging nog niet te laat. Voor de meeste wateren is namelijk bekend van welke stoffen de normen overschreden worden. Het terugdringen van de uitstoot van die stoffen dient te worden versneld, zegt Bouwend Nederland. Verder moeten in de ogen van de organisatie meer middelen worden vrijgemaakt voor bijvoorbeeld het laten meanderen van waterwegen aangezien dat een positief effect heeft op de waterkwaliteit.

De impact zou daarnaast nog verkleind kunnen worden als de overheid besluit om gebruik te maken van maatwerkvoorschriften bij vergunningen. Dat zijn extra voorwaarden die kunnen worden verbonden aan een vergunning, bijvoorbeeld de verplichting om een bepaalde filtertechniek toe te passen bij het bemalen van een bouwput. Overheden mogen zelf bepalen of zij dat willen toepassen.

De bouw kampt de laatste tijd al met problemen vanwege het stikstofdossier. In november pakte een uitspraak van de Raad van State, die besliste dat bouwprojecten niet meer automatisch toestemming krijgen om tijdelijk stikstof uit te mogen stoten, volgens Bouwend Nederland “dramatisch” uit. Sindsdien moeten bouwers veel nieuwe rapporten en berekeningen aanleveren om aan te tonen dat realisatie van een project niet bijdraagt aan extra stikstofuitstoot. Daardoor lopen veel bouwplannen vertraging op en is sprake van hogere kosten.