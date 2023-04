Brussel wil betere bescherming ‘gevoelige’ investeringen in China

De Europese Commissie komt de komende maanden met voorstellen over Europese investeringen in ‘gevoelige technologieën’ in andere landen, zoals China. Dat zei voorzitter Ursula von der Leyen tijdens een debat over de relatie tussen de EU en China in het Europees Parlement in Straatsburg.

Het is volgens Von der Leyen dringend tijd voor nieuwe instrumenten om een aantal essentiële Europese sectoren beter te beschermen. “We moeten zorgen dat onze bedrijven hun kennis, kapitaal en mogelijkheden niet kwijtraken aan degenen die onze systeemrivalen zijn”, stelt Von der Leyen, die vorige maand in Beijing bij president Xi Jinping op bezoek was.

De EU is druk bezig met het herzien van de economische en politieke betrekkingen met China, “zonder de banden te verbreken”, aldus Von der Leyen, “maar de relatie moet wel dringend in evenwicht worden gebracht”.