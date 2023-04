Chinese economie groeit eerste kwartaal met 4,5 procent

De Chinese economie is in het eerste kwartaal van dit jaar met 4,5 procent gegroeid ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, meldt het Chinese statistiekbureau. Het is de sterkste groei in een jaar tijd en duidt op een sterk economisch herstel sinds het loslaten van het strenge coronabeleid in het land.

De groei viel ook hoger uit dan economen hadden verwacht. Zij hadden gerekend op een stijging van het Chinese bruto binnenlands product (bbp) met 4 procent. De stijging van 4,5 procent is ook fors hoger dan die in het laatste kwartaal van 2022, toen de economie met 2,9 procent groeide ten opzichte van een jaar eerder.

De op één na grootste economie ter wereld kampte afgelopen jaar nog met de gevolgen van het strenge coronabeleid, dat de productie en consumptie in het land onder druk heeft gezet. De Chinese economie groeide in heel 2022 met 3 procent. Dat was het op een na laagste tempo sinds de jaren 70. Beijing had zichzelf een groeidoel gesteld van 5,5 procent voor 2022. Voor dit jaar hanteert de Chinese overheid een groeidoel van 5 procent. Dat is het laagste niveau in decennia.

China begon eind vorig jaar met het opheffen van de strenge coronamaatregelen na protesten in het land tegen het beleid. In het laatste kwartaal van 2022 en aan het begin van het eerste kwartaal kampte het land daardoor nog met een enorme piek in het aantal coronabesmettingen.

Een opleving van de consumentenbestedingen en een toename van de overheidsinvesteringen in infrastructuur stimuleerden de groei in het eerste kwartaal. Naast het economische groeicijfer werden ook andere macro-economische cijfers over maart bekendgemaakt. Zo bleek dat de winkelverkopen, een belangrijke indicator van de consumentenbestedingen, vorige maand met 10,6 procent zijn gestegen, terwijl economen uitgingen van een toename van dik 7 procent. Daarnaast nam de industriële productie in maart met 3,9 procent toe. Dat was iets minder sterk dan verwacht.

Ook andere recente economische cijfers geven tegenstrijdige signalen over het herstel van de Chinese economie, wat suggereert dat de groeivooruitzichten onzeker blijven. Fu Linghui, een woordvoerder van het Chinese statistiekbureau, verklaarde dan ook dat een complexe internationale omgeving en onvoldoende binnenlandse vraag betekenen dat de basis voor het herstel van de economie “nog niet solide” is.