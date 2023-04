EU-parlement stemt over definitieve wet terugdringen CO2-emissies

Het Europees Parlement stemt in Straatsburg over definitieve wetgeving die de CO2-uitstoot in de Europese Unie moet terugdringen. Meer bedrijven en burgers gaan betalen voor de broeikasgassen die ze uitstoten, om ze ertoe aan te zetten te verduurzamen en bijvoorbeeld te investeren in elektrisch vervoer en betere isolatie.

Dat is nodig omdat de EU heeft afgesproken in 2050 niet meer bij te dragen aan de opwarming van de aarde. Om dat te bereiken moet in 2030 al de netto-uitstoot van de 27 landen met 55 procent verminderd zijn ten opzichte van 1990. De verplichting is verpakt in het zogeheten Fit for 55-pakket van Frans Timmermans, de vicevoorzitter van de Europese Commissie.

De maatregelen waarover het parlement stemt gaan met name over aanscherping van het Europese emissiehandelssysteem ETS. Dat bestaat sinds 2005 voor vervuilende ondernemingen als staal- en cementfabrieken en bedrijven die energie opwekken. Zij moeten certificaten kopen voor hun CO2-uitstoot, en die worden steeds duurder. Op die manier worden ze gedwongen te verduurzamen.

Het EU-parlement stemt nu over uitbreiding van het ETS naar het wegverkeer, gebouwen en de commerciële luchtvaart. De sectoren die onder het ETS vallen moeten hun uitstoot voor 2030 met 62 procent terugdringen ten opzichte van 2005.

De maatregelen betekenen dat tanken, de energienota en een vliegticket duurder zullen worden. Om kwetsbare huishoudens en kleine bedrijven die het zwaarst worden getroffen door de groene transitie te helpen, stemt het parlement ook over de oprichting van een Sociaal Klimaatfonds. Lidstaten kunnen daaruit subsidies krijgen voor bijvoorbeeld renovaties aan gebouwen of tijdelijke inkomenssteunmaatregelen voor mensen die in energie-armoede leven.

Om de concurrentie met bedrijven van buiten de EU niet te ondergraven, komt er een CO2-’correctie’ op geïmporteerde producten. Het zogeheten Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) geldt vooralsnog alleen voor de aluminium-, staal- en kunstmestsector en de waterstofindustrie.

De stemmingen vinden plaats tussen 12.00 en 13.00 uur. De lidstaten moeten de wetgeving formeel nog goedkeuren. Dat gebeurt naar verwachting volgende week.