Haven Rotterdam: verduurzaming vooral doen, geen extra regels

Bedrijven in de haven van Rotterdam hebben voldoende plannen en voornemens om te verduurzamen en willen die vooral uitvoeren. De overheid zou daarom niet met extra regels moeten komen voor de overgang naar schoner energieverbruik, maar deze partijen bijstaan met de uitvoering van alle investeringen in duurzaamheid. Die boodschap hadden topman Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam en Victor van der Chijs van Deltalinqs, het ondernemersnetwerk van het havengebied, op een congres.

Volgens Van der Chijs was er bij bedrijven die hij sprak “behoorlijk wat chagrijn” over een interdepartementaal rapport van ministeries over het klimaatbeleid, tot stand gekomen onder leiding van AFM-baas Laura van Geest. De commissie stelde onder andere dat er meer regels en heffingen nodig zijn om de klimaatdoelen te halen. “Ik zie daarin de reflex dat als klimaatdoelen niet worden gehaald, het wel aan het beleid zal liggen. Maar de uitvoering is nu veel belangrijker dan nieuwe regeltjes verzinnen”, zei hij tijdens het Havencongres Rotterdam van Management Producties.

Voorbeelden zijn het sneller verlenen van vergunningen en het snel aanleggen van voldoende aansluitingen op het elektriciteitsnetwerk, waar nu nog grote krapte is. Veel ondernemers hebben last van vertragingen bij het verkrijgen van een elektriciteitsaansluiting, wist Van der Chijs.

“De plannen zijn er, dus ga dan geen nieuw beleid maken”, vulde Allard Castelein aan, die daarbij onder andere wijst op het CO2-opslagproject Porthos en de vele plannen om het gebruik van waterstof in de haven aan te jagen. Volgens hem zijn juist bedrijven er goed in alle verduurzamingsopgaves uit te voeren. “Dus als een bedrijf zegt, we hebben elektriciteit, vergunningen of een pijpleiding nodig, dan moet je daar als overheid op zeggen: dat gaan we doen.”

Castelein benadrukte dat het Havenbedrijf Rotterdam en veel ondernemers in het havengebied hebben beloofd te voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs, waarvoor in 2030 de helft minder broeikasgassen de lucht in mogen dan in 1990. De haven van Rotterdam zit nu op zo’n 16 à 20 procent minder.

Maar uiteindelijk verwacht hij dat het havengebied, waar veel olie- en chemiebedrijven zitten, een groot deel van de hele verduurzamingsopdracht van Nederland voor zijn rekening kan nemen. “Geen enkel ander industrieel complex is zo goed gepositioneerd om de energietransitie waar te maken. Wij kunnen 40 procent van de klimaatdoelen voor Nederland in Rotterdam afleveren. Als we ons richten op het uitvoeren van die doelen, kunnen we de rest wat ademruimte geven.”