Onderzoek: Nederland telt bijna 200.000 miljoenenwoningen

Nederland telde eind vorig jaar ongeveer 195.000 woningen met een waarde van boven een miljoen euro. Dat zijn er ruim 13 procent meer vergeleken met 2021, meldt marktonderzoeker Calcasa. Daarmee is het aantal miljoenenwoningen voor het negende jaar op rij toegenomen.

De procentuele stijging in 2022 is wel flink lager dan de stijging van ruim 80 procent in het voorgaande jaar. In absolute aantallen kwamen er in 2022 ruim 23.000 miljoenenwoningen bij. Ter vergelijking, in 2013 kende Nederland nog slechts 14.000 miljoenenwoningen in totaal.

Calcasa stelt ook vast dat de categorie woningen in het hogere segment fiscaal steeds zwaarder worden belast. Zo zijn de gemeentelasten relatief hoger en de energielabels relatief lager. “Daardoor hebben deze woningen te kampen met hogere energiekosten, meer onderhoudskosten en hogere verzekeringspremies”, stelt het onderzoeksbureau.

De gemiddelde waarde van een miljoenenwoning bedraagt volgens de laatste cijfers 1,35 miljoen euro. De gemiddelde vierkante meterprijs van deze woningen is wel wat afgenomen, van 6800 euro naar 6600 euro. “Dit geeft aan dat er dus relatief iets meer ‘goedkopere’ miljoenenwoningen zijn ten opzichte van een jaar eerder.”

Amsterdam heeft de meeste miljoenenwoningen in Nederland, iets meer dan 20.000. Den Haag (bijna 11.000) staat op de tweede plek, gevolgd door Rotterdam en Utrecht. Bloemendaal is de gemeente met procentueel de meeste miljoenenwoningen. Rond 54 procent van de huizen heeft een waarde boven het miljoen.