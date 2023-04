VluchtelingenWerk ‘verheugd’ dat asielzoekers meer mogen werken

VluchtelingenWerk Nederland is “verheugd” met de uitspraak van de rechter, dat vluchtelingen langer dan 24 weken per jaar zouden mogen werken. Op basis van Nederlandse regelgeving was dat tot nu toe nog niet mogelijk. VluchtelingenWerk spreekt dan ook van een “aardige doorbraak”.

De rechtszaak had betrekking op een Nederlandse werkgever en een uit Nigeria afkomstige asielzoeker die graag met elkaar verder wilden na het verstrijken van het dienstverband. Maar omdat de medewerker al 24 weken voor zijn werkgever had gewerkt, kreeg hij geen nieuwe werkvergunning. Dat had het UWV volgens de rechter niet mogen doen, omdat daarmee de toegang tot de arbeidsmarkt “onnodig wordt beperkt”.

VluchtelingenWerk laat in een reactie weten dat de 24-weken-eis een “belemmering” is voor veel werkgevers om asielzoekers in dienst te nemen. “Tegen de tijd dat een asielzoeker goed en wel is ingewerkt, worden ze door deze eis alweer gedwongen te stoppen en mogen ze de resterende 28 weken van dat jaar niet meer werken”, stelt de stichting.

“Juist nu, in tijden van krapte op de arbeidsmarkt en langdurig verblijf in de opvang waardoor mensen zich vervelen en wanhopig worden door het lange wachten, zou het bieden van een daadwerkelijke toegang tot de arbeidsmarkt voor asielzoekers een groot verschil kunnen maken”, aldus VluchtelingenWerk.