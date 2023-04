D66 wil belastingvoordeel voor kleine investeerders in mkb terug

D66 wil het voor particulieren aantrekkelijker maken om te investeren in kleine ondernemers. De partij wil daarvoor een fiscaal voordeel van stal halen dat vroeger bekendstond als de Tante Agaath-regeling.

Tweede Kamerlid Romke de Jong stelt vast dat veel mkb’ers moeite hebben financiering te vinden, ook voor investeringen in verduurzaming. Hij noemt als voorbeeld een bakker die zijn gasoven wil vervangen door een energiezuinige elektrische oven, of wellicht zonnepanelen wil aanschaffen of een elektrische bestelbus.

“Dan heeft deze ondernemer geld nodig” zegt De Jong. “Als de bank een torenhoge rente vraagt, vinden buurtbewoners of familie het misschien interessant om te investeren. Ik wil dat aantrekkelijker en makkelijker maken”, aldus de D66’er in aanloop naar een Kamerdebat over bedrijfsfinanciering. Hij rekent op steun van in ieder geval de andere coalitiepartijen.

Onder de oude Tante Agaath-regeling, die bestond tussen 1997 en 2011, konden particulieren een deel van hun investering terugkrijgen via een belastingvoordeel. Zij waren daardoor goedkoper uit en liepen ook minder risico. De Jong wijst erop dat een vergelijkbare fiscale regeling in België ook wel een “winwinlening” wordt genoemd.

Staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit) kondigde vorig jaar juist aan een groot aantal bestaande regelingen en aftrekposten kritisch tegen het licht te gaan houden. Ze maken het werk van de toch al overvraagde Belastingdienst soms nodeloos ingewikkeld, terwijl lang niet altijd duidelijk is of het beoogde doel ermee wordt bereikt.