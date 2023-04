Bosch trekt 1 miljard uit voor grotere productie warmtepompen

Het Duitse bedrijf Bosch trekt tot en met 2030 een bedrag van 1 miljard euro uit om de productie van warmtepompen in Europa te vergroten. Het concern bouwt daarvoor onder meer een nieuwe fabriek in Polen. Bosch zegt dat de vraag naar warmtepompen erg sterk is.

Voor de nieuwe fabriek in Polen is 255 miljoen euro vrijgemaakt. Die fabriek moet tegen het einde van 2024 of begin 2025 beginnen met productie van warmtepompen, wat goed is voor vijfhonderd nieuwe arbeidsplaatsen.

Daarnaast wordt ook geïnvesteerd in de bestaande Europese locaties, waaronder in het Duitse Eibelshausen. Bosch heeft ook productiefaciliteiten voor warmtepompen in onder meer Portugal en Zweden. Het bedrijf zegt dat de afgelopen jaren al veel geld is gestoken om de capaciteit te vergroten.

Het bedrijf uit Stuttgart denkt dat dit decennium nog eens 30 miljoen extra warmtepompen geïnstalleerd zullen worden in de Europese Unie. Vorig jaar nam de verkoop van warmtepompen bij Bosch al met 54 procent toe.