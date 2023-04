Klap voor Tesla op beurs na herhaalde prijsverlagingen

Tesla kreeg donderdag een stevige klap te verwerken op de beurs. Beleggers waren niet te spreken over de kwartaalcijfers van de maker van elektrische auto’s. De winstmarge was namelijk flink gedaald door de prijsverlagingen die Tesla onlangs doorvoerde. Bovendien gaf topman Elon Musk aan nog niet klaar te zijn met het verlagen van de prijzen. Hij vindt in de huidige economie omzetgroei belangrijker dan een hoge winst. Het aandeel zakte haast 10 procent.

Ook AT&T duikelde na de publicatie van de resultaten en werd ruim 10 procent lager gezet. Het telecombedrijf wist minder nieuwe abonnees te trekken en ook kwam er aanzienlijk minder geld binnen dan beleggers hadden verwacht. Dat zorgde voor hernieuwde angst dat AT&T last heeft van te grote voorraden dure mobiele telefoons, maar ook hoge kosten heeft voor de aanleg van netwerken.

Bed Bath & Beyond verloor ruim een derde van zijn beurswaarde. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal zal de noodlijdende huishoudelijke winkelketen binnen enkele dagen faillissement aanvragen.

De algehele stemming op Wall Street was ook negatief. De vrees dat de Amerikaanse centrale bank de rente nog verder zal verhogen in de strijd tegen de inflatie, hield de markten in de greep. In dat kader wordt ook scherp gelet op de toespraken die enkele bestuurders van de Federal Reserve donderdag zullen houden. De Dow-Jonesindex sloot 0,3 procent lager op 33.786,62 punten. De brede S&P 500 daalde 0,6 procent tot 4129,79 punten en techbeurs Nasdaq leverde 0,8 procent in tot 12.059,56 punten.

Microsoft daalde 0,8 procent. Elon Musk, die naast topman van Tesla ook de baas is van Twitter, heeft Microsoft ervan beschuldigd Twitter-data “onrechtmatig” te gebruiken en gedreigd met een rechtszaak tegen de technologiegigant.

IBM klom een fractie. Het techconcern boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan analisten hadden verwacht. Creditcardmaatschappij American Express, die ook met cijfers kwam, verloor 1 procent. De kwartaalwinst van het bedrijf viel lager uit dan voorzien. Wel handhaafde het concern de verwachtingen voor het hele jaar.

De euro was 1,0967 dollar waard, tegen 1,0970 dollar bij de slotbel op de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,4 procent minder op 77,29 dollar. Brentolie werd 2,8 procent goedkoper op 80,82 dollar per vat.