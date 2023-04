Kleine koersuitslagen op beurzen Azië door rentezorgen

De Aziatische aandelenbeurzen lieten donderdag weinig beweging zien. Beleggers bleven voorzichtig door het vooruitzicht dat de rente in de Verenigde Staten volgende maand naar verwachting opnieuw zal worden verhoogd. Daarnaast zorgden tegenvallende resultaten van streamingdienst Netflix en de fabrikant van elektrische auto’s Tesla voor terughoudendheid. Netflix zag het aantal abonnees minder sterk groeien dan verwacht en Tesla zag de kwartaalwinst flink dalen door de vele prijsverlagingen van zijn modellen.

De Nikkei in Tokio boekte in het laatste handelsuur een kleine winst van 0,3 procent. Fast Retailing, de eigenaar van kledingketen Uniqlo, en chiptester Advantest behoorden tot de sterkste stijgers met winsten van 1,7 procent en dik 2 procent. Techinvesteerder SoftBank, computerspelletjesmaker Nintendo en autofabrikant Toyota stonden in de staartgroep met verliezen tot 1,5 procent.

Op macro-economisch vlak bleek daarnaast dat de Japanse export in maart met 4,3 procent is gestegen, terwijl de import met 7,3 procent toenam. Zowel de uitvoer als de invoer stegen daarmee minder sterk dan een maand eerder.

De beurs in Shanghai verloor 0,7 procent en de Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,1 procent in de plus. Beleggers verwerkten het besluit van de Chinese centrale bank om de belangrijke rentetarieven voor leningen met een looptijd van een en vijf jaar ongewijzigd te laten op respectievelijk 3,65 procent en 4,3 procent. De leenkosten zijn sinds augustus vorig jaar niet meer gewijzigd. De Kospi in Seoul won 0,2 procent en de All Ordinaries in Sydney klom 0,1 procent.