Bloomberg: Joe Biden wil investeringen Chinese economie beperken

De Amerikaanse president Joe Biden wil investeringen van Amerikaanse bedrijven in belangrijke delen van de Chinese economie beperken, zoals AI-toepassingen en apparatuur voor microchips. Ingewijden zeggen tegen persbureau Bloomberg dat hij de komende weken een decreet zal ondertekenen.

Volgens Amerikaanse functionarissen zijn de beperkingen bedoeld om te voorkomen dat kennis en financiering terechtkomen bij het Chinese leger. De beperkingen gelden alleen voor nieuwe investeringen en blijven een jaar van kracht. Daarna kunnen ze worden verlengd.

Sommige investeringen worden helemaal verboden, in andere gevallen moet een bedrijf de Amerikaanse overheid op de hoogte stellen. De details worden nog verder uitgewerkt.

De band van de twee grootste economieën ter wereld is afgelopen jaren verslechterd. De landen botsen over bijvoorbeeld mensenrechten en Amerika beschuldigt China van spionage. De Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen zei donderdag dat de VS streeft naar “constructieve en eerlijke” economische banden met China. Daarbij zal het land volgens haar wel de nationale veiligheidsbelangen beschermen en zich blijven verzetten tegen China’s acties om buitenlandse landen te domineren.

In Nederland gelden ook beperkingen voor handel met China. De meest geavanceerde chipmachines van chipmachinefabrikant ASML mogen niet naar het land worden geëxporteerd. Nederland bevestigde vorige maand dat er strengere regels komen voor ASML, waardoor dat bedrijf ook sommige apparaten van de vorige generatie niet meer aan China mag leveren.