CBS: peren blijven populairder dan appels bij telers

Peren blijven populairder bij telers dan appels, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 1950 was er nog haast vier keer zoveel oppervlakte voor appelboomgaarden dan voor perenboomgaarden, maar daarna werd appelteelt steeds minder belangrijk. De perenteelt werd aanvankelijk ook steeds kleiner, maar groeide sinds midden jaren ’80 weer. In 2012 was er voor het eerst meer ruimte voor perenteelt.

Vorig jaar werden in totaal 236 miljoen kilo appels geteeld door Nederlandse boeren. De perenteelt leverde afgelopen jaar 351 miljoen kilo fruit op.

De opbrengsten per hectare zijn in de afgelopen 73 jaar bij zowel appels als peren sterk gestegen. Bij appels bedroeg de oogst per hectare ruim 6 ton in 1950. Dat was afgelopen jaar 40 ton. Voor peren steeg de opbrengst per hectare in dezelfde periode van bijna 8 ton naar bijna 35 ton. Die gestegen opbrengst komt door nieuwere appel- en perenrassen die meer opbrengst hebben, maar ook door het vervangen van bomen met een hoge stam door bomen met een lage stam waardoor oogsten efficiënter worden.