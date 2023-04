Limburg stelt zich kandidaat voor Europese waterstofbank

De provincie Limburg heeft zich kandidaat gesteld voor de Europese waterstofbank. De Europese Unie wil zo’n bank nog voor het eind van het jaar in het leven roepen om de productie van hernieuwbare waterstof de komende jaren te verdubbelen. De provincie vraagt in een brief aan de regering om ondersteuning van de kandidatuur.

De Europese Commissie heeft hoge verwachtingen van de klimaatneutrale brandstof, die fossiele energie kan vervangen waar elektriciteit dat nog niet kan. Maar dan moet er wel eerst een markt voor waterstof van de grond komen. Zolang waterstof nog een nicheproduct is, stappen potentiële klanten nog niet over en potentiële producenten nog niet in.

Om die overstap te kunnen maken, moeten producenten ondersteuning en premies van de bank kunnen krijgen om de productie van waterstof te bevorderen. Daarvoor is 800 miljoen vrijgemaakt in een Europees innovatiefonds. De bank krijgt 3 miljard euro in kas, heeft voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie eerder al aangekondigd. Om de waterstofdoelen van de commissie te halen moet er tot 2030 naar schatting ongeveer 400 miljard in de ontluikende sector worden gestoken.

Volgens de provincie is Limburg een goede vestigingsplek voor de bank. “De Europese waterstofbank moet immers direct toegang hebben tot experts die werken in onderwijs en onderzoeksinstellingen, en toegang hebben tot start-ups en gevestigde bedrijven die nu al investeren in opschaling en grootschalige (groene) waterstofprojecten”, aldus de provincie vrijdag in een toelichting.

Op industrieterrein Chemelot zijn volgens de provincie alle ingrediënten in huis voor onder meer innovatie. “Daarnaast is de geografische ligging van het industriecluster Chemelot als uniek ecosysteem in het hart van Europa een enorm voordeel. De verbinding met belangrijke verkeersaders over weg, spoor en nabij gelegen luchthavens, maakt dat er binnen een half uur rijden aansluiting is met de Nederlands-, Frans- en Duitstalige arbeidsmarkt.”

De EU wil een einde maken aan de afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen, en waterstof is daartoe een van de oplossingen. Bovendien helpt waterstof om Europa in 2050 klimaatneutraal te maken.