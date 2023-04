Verwarring door verdwijnen originele blauwe vinkjes op Twitter

Het verwijderen van de originele blauwe vinkjes op Twitter, waarmee organisaties en personen hun echtheid konden aantonen, heeft meteen al tot nieuwe verwarring geleid. Veel Twitter-gebruikers deelden onmiddellijk screenshots van hun vroegere van vinkjes voorziene profielen of probeerden hun echtheid op andere manieren aan te tonen en daarop werd ook weer gereageerd door fakeprofielen.

“Dit is een authentiek account dat de regering van New York City vertegenwoordigt”, postte @NYCGov bijvoorbeeld, met een link naar een overheidswebsite ter verificatie. “Nee dat ben je niet. DIT account is het enige authentieke Twitter-account dat de regering van New York City vertegenwoordigt en beheert”, antwoordde @NYC_GOVERNMENT.

Dat laatste is een nepaccount dat inmiddels al weer is opgeschort. Maar veel Twitteraars delen wel een screenshot van dit voorbeeld rond de overheid in New York. Het gebeuren illustreert het wisselvallige beleid bij Twitter sinds Elon Musk de berichtendienst in oktober kocht voor 44 miljard dollar.

Musk kondigde vrijwel direct na de overname aan dat hij van de blauwe vinkjes in hun toenmalige vorm af wilde. Hij meent namelijk dat het ‘democratischer is’ als iedereen die daarvoor wil betalen een blauw vinkje kan krijgen. Zo’n abonnement kost zo’n 7 euro per maand.

Toen Twitter eerder begon met het te koop aanbieden van de blauwe vinkjes, verzandde dit ook al in chaos. Direct na de introductie deden veel mensen zich voor als bekende bedrijven, sterren en politici met de authenticatievink. Het platform trad hier tegen op door alle accounts die een abonnement afsloten nogmaals te checken.