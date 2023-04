Huizen harder in waarde gedaald in maart

Huizen zijn in maart harder in waarde gedaald dan in de voorgaande maand. In doorsnee zakte de verkoopprijs voor een koopwoning met 2,3 procent in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar, melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster. Onder andere gestegen rentes op hypotheken drukken op de waarde van woningen.

In februari gingen de huizenprijzen op jaarbasis met 0,8 procent omlaag. Het was toen de eerste keer in bijna tien jaar dat huizen goedkoper waren dan een jaar eerder. Tussen februari en maart werden woningen gemiddeld 0,5 procent minder waard. In totaal wisselden 15.453 woningen van eigenaar in maart, 2,4 procent minder dan een jaar eerder.

De prijsdaling die het CBS vaststelt, is nog niet zo extreem als de afname die de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) eerder becijferde. Volgens makelaars daalden de huizenprijzen in het eerste kwartaal met 8,2 procent. De cijfers van de NVM zijn onvollediger maar gebaseerd op het moment dat het koopcontract wordt getekend. Dat is eerder, waardoor trends daar vaak ook eerder worden gesignaleerd.

Volgens het CBS gingen de huizenprijzen in het eerste kwartaal het hardst omlaag in de provincie Utrecht, namelijk met 3 procent ten opzichte van de eerste drie maanden van vorig jaar. Ook in zes andere provincies daalden de prijzen op jaarbasis. Maar in Zeeland, Overijssel, Drenthe, Noord-Brabant en Zuid-Holland waren huizen nog altijd meer waard dan een jaar eerder. Maar die stijging was wel minder fors dan in eerdere kwartalen.

Huizen werden ook minder waard in de vier grote steden, met de sterkste daling in de stad Utrecht (min 7,4 procent). In Rotterdam daalden de prijzen ook, maar met een min van 0,3 procent veel minder hard dan het landelijke gemiddelde.

De afgelopen jaren stegen de huizenprijzen juist keihard. Dat maakte het voor starters op de woningmarkt steeds lastiger om een koophuis te vinden. De NVM waarschuwde onlangs dat die problemen nog steeds niet voorbij zijn, ook al groeit het aanbod betaalbare woningen wel wat. Naast de hogere leenkosten bij een hypotheek komt dat ook doordat er weinig nieuwbouw bijkomt, stelde de makelaarsclub.