Opnieuw aandacht voor apneu-apparaten bij resultaten Philips

Bij de kwartaalcijfers van Philips gaat de aandacht opnieuw uit naar de terugroepactie van de apneu-apparaten van het bedrijf. Beleggers zullen geïnteresseerd zijn in updates over wanneer die actie afgerond wordt. Onder meer in Italië en de Verenigde Staten werd het ongeduld over de duur van die actie duidelijk. Bovendien willen aandeelhouders weten of Philips geld apart zet voor mogelijke schadeclaims.

De defecte slaapapneu-apparaten, waar het isolatieschuim kon verbrokkelen, houden Philips al jaren in de greep en het bedrijf zette al honderden miljoenen euro’s apart voor de vervanging van de apparaten. Bovendien kunnen de gewone activiteiten met de verkoop van apneu-apparaten pas weer doorgaan als de terugroepactie is afgerond.

De rest van Philips heeft vermoedelijk in de eerste drie maanden van dit jaar minder last gehad van problemen in de leveringsketen. Die begonnen aan het einde van vorig jaar wat te verminderen. Maar tegelijkertijd zullen er minder verkopen zijn in Rusland van producten als scheerapparaten. Medische apparatuur mag Philips wel blijven verkopen in het land omdat daar geen sancties voor gelden.