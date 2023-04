Philips schiet omhoog op terughoudend Damrak

Philips ging maandag hard omhoog op een verder terughoudend Damrak. Het zorgtechnologieconcern zag de omzet afgelopen kwartaal harder stijgen dan marktkenners hadden verwacht. Het aandeel eindigde met een koerswinst van bijna 14 procent, de grootste koerssprong van het bedrijf in tijden.

Philips leed wel een miljoenenverlies in de afgelopen periode. Dat kwam doordat het bedrijf 575 miljoen euro apart heeft gezet voor een mogelijke schadeclaim in de Verenigde Staten in verband met de terugroepactie voor slaapapneu-apparaten. De defecte apparaten, waar het isolatieschuim kon verbrokkelen, houden Philips al jaren in de greep en het bedrijf maakte al zo’n miljard euro vrij voor de terugroepactie zelf.

Beleggers deden het verder rustig aan in afwachting van de stroom van bedrijfsresultaten later deze week. Zo komen onder meer de AEX-bedrijven Randstad, KPN, Unilever, IMCD, ASMI en Besi met cijfers. Buiten het Damrak openen grote Amerikaanse techbedrijven als Amazon, Microsoft, Google-moeder Alphabet en Facebook-eigenaar Meta Platforms deze week de boeken.

De AEX eindigde een fractie hoger op 762,49 punten. De MidKap deed het beter met een plus van 0,4 procent op 933,40 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen eindigden fractioneel lager.

Beleggers in ING trokken zich weinig aan van verstoringen van de aandeelhoudersvergadering van de bank door klimaatactivisten. Het aandeel sloot met een winst van 0,9 procent. Activisten van onder meer Extinction Rebellion voerden actie bij ING, waarmee zij de bank naar eigen zeggen willen dwingen om af te stappen van het financieren van de fossiele industrie.

Techinvesteerder Prosus was de grootste daler bij de hoofdfondsen in Amsterdam met een verlies van 3,3 procent. Ook staalconcern ArcelorMittal (min 2 procent) was uit de gratie.

Ahold Delhaize won 0,5 procent. Medewerkers van de zes distributiecentra van Albert Heijn legden maandag het werk neer om meer loon af te dwingen. Daardoor werden winkels minder goed bevoorraad.

In de MidKap wist Basic-Fit een verlies om te buigen naar een winst van 0,7 procent. Eerder op de dag werd het aandeel lager gezet na tegenvallende kwartaalcijfers van de fitnessketen. TKH klom 1,9 procent. De technologiegroep TKH zag de omzet afgelopen kwartaal toenemen. Ook het orderboek nam verder toe.

De euro was 1,1022 dollar waard, tegen 1,0975 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,5 procent in prijs tot 78,24 dollar. Brentolie werd 0,6 procent duurder op 82,13 dollar per vat.