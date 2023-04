Politie arresteert klimaatactivist bij jaarvergadering ING

De politie heeft een klimaatactivist gearresteerd op de aandeelhoudersvergadering van ING. De activist blies op een fluitje en riep dat hij zou blijven zitten op de vloer totdat ING stopt met fossiele investeringen. Daarop kwamen agenten naar binnen. De man werd aangehouden en meegenomen door de politie.

Eerder werd de vergadering ook al verstoord door klimaatactivisten van Extinction Rebellion. De vergadering is nu tot nader order geschorst.

De andere activisten in de zaal riepen tijdens zijn arrestatie dat “hij niet alleen is”. Ook werd geschreeuwd door actievoerders dat “democratie er zo uitziet” en dat ze “nu klimaatactie willen”.

Ook activisten van Milieudefensie zijn aanwezig bij de jaarvergadering van ING. Zij herhaalden eerder op de dag telkens de vraag of de bank er alles aan zal doen om de uitstoot van broeikasgassen tot 2030 met minimaal 45 procent in de gehele keten te verlagen ten opzichte van 2019. Die vraag werd vervolgens beantwoord met luid applaus en gejoel in de zaal.

De demonstranten van Milieudefensie en Extinction Rebellion hebben aandelen ING om zo aanwezig te kunnen zijn bij de vergadering van ING in het Muziekgebouw in Amsterdam