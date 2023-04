Bloomberg: kledingverkoper Gap schrapt nog eens honderden banen

De Amerikaanse kledingverkoper Gap gaat nog eens honderden kantoorbanen schrappen om kosten te besparen. Dat meldde persbureau Bloomberg op basis van een interne memo. In september werd al bekend dat er vijfhonderd arbeidsplaatsen op de kantoren van het bedrijf kwamen te vervallen.

Gap heeft te maken met tegenwind door de hoge inflatie en zwakkere economie waardoor mensen meer de hand op de knip houden en minder kleding kopen. De ingrepen moeten leiden tot honderden miljoenen aan kostenbesparingen. Naar verluidt wordt de nieuwe ontslagronde groter dan die in september. Het in San Francisco gevestigde Gap telde in januari ongeveer 95.000 werknemers, waarvan het grootste deel werkt in de winkels van het bedrijf.

Gap, dat ook de kledingmerken Old Navy, Athleta en Banana Republic heeft, is ook nog op zoek naar een nieuwe permanente bestuursvoorzitter, na het ontslag van topvrouw Sonia Syngal in juli vorig jaar vanwege slecht beleid. Het bedrijf wordt nu op tijdelijke basis geleid door Bob Martin.