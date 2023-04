Bpost sjoemelde mogelijk met meer overheidsklussen en vreest claim

Het Belgische postbedrijf bpost heeft mogelijk met nog meer overheidscontracten gesjoemeld. Het bedrijf vreest vergoedingen te moeten terugbetalen en trekt zijn financiële prognoses in.

Afgelopen jaar kwam aan het licht dat bpost illegale, concurrentievervalsende afspraken had gemaakt over de bezorging van kranten en tijdschriften. Het bedrijf hield de overheidssubsidie die het kreeg om een extra bezorgronde te maken in de vroege ochtend zo oneerlijk hoog. Bpost onderzocht vervolgens ook een aantal andere aanbestedingen en overheidsopdrachten. Het bedrijf concludeerde dat op een aantal contracten “de marges mogelijk niet aanvaardbaar” waren volgens de wet.

Bpost waarschuwt beleggers dat de bevindingen “naar verwachting” het bedrijf dit jaar 25 tot 50 miljoen euro aan winst kunnen kosten. De regering heeft meteen aangekondigd te veel betaalde vergoedingen terug te zullen eisen. De eerder uitgesproken winstverwachting gaat daarom van tafel. Wat de mogelijke onregelmatigheden betekenen voor inkomsten uit eerdere jaren wordt nog verder onderzocht.

Na het uitkomen van het gesjoemel met de bezorgsubsidie eind vorig jaar stapte de leiding van bpost al op.