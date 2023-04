Heijmans ziet verkoop nieuwbouwwoningen verder afnemen

Het grote bouwconcern Heijmans merkt dat de verkoop van nieuwe woningen dit jaar onder druk blijft staan door de afkoeling van de huizenmarkt. Tot en met april wist de onderneming uit Rosmalen maar 472 woningen te verkopen, tegen 631 in dezelfde periode vorig jaar. Vorig jaar ging de huizenverkoop bij Heijmans ook al flink omlaag. Wel ziet topman Ton Hillen ook positieve tekenen op de nieuwbouwmarkt.

“Bemoedigend is dat ten opzichte van de tweede helft van vorig jaar het aantal woningverkopen en de prijzen van door ons verkochte nieuwbouwwoningen stabiel bleven”, stelt Hillen in een dinsdag verschenen handelsbericht van Heijmans. Hij merkt ook op dat nieuwbouwwoningen momenteel gemiddeld genomen energiezuiniger en duurzamer zijn dan bestaande woningen. “En de schaarste op de woningmarkt is nog lang niet verdwenen. Op grond van al deze factoren blijf ik vertrouwen houden in de nieuwbouwmarkt op middellange termijn.”

Heijmans wist zijn omzet wel op te voeren op het gebied van bouwwerkzaamheden voor bijvoorbeeld infrastructuur. De totale opbrengsten lagen in het eerste kwartaal op een vergelijkbaar niveau als in dezelfde periode vorig jaar. Exacte cijfers geeft de onderneming daarbij niet. Wel verklaart Heijmans in lijn te hebben gepresteerd met zijn eerder gestelde financiƫle verwachtingen. Het orderboek bleef daarbij stabiel ten opzichte van eind vorig jaar op 2,4 miljard euro.

Hillen heeft de indruk dat de enorme stijging van de kosten voor het bedrijf inmiddels “over zijn ergste piek” heen is. Maar hij merkt op dat er nog steeds veel onzekerheid boven de markt hangt. “Een van de kritische succesfactoren daarin is of de aanhoudende politiek-bestuurlijke impasse rondom natuur- en stikstofvergunningen snel en doortastend wordt doorbroken, zowel op landelijk als provinciaal niveau.” Hij onderstreept hoe urgent dit dossier is. “We kunnen de uitstelschade voor de economie en de woningmarkt niet meer ongedaan maken in de komende jaren, enkel nog beperken.”