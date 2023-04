Opnieuw meer betalende gebruikers voor muziekdienst Spotify

Muziekstreamingdienst Spotify wist in het eerste kwartaal van 2023 opnieuw meer betalende gebruikers aan zich te binden. Ook het totaal aantal maandelijkse gebruikers nam verder toe en oversteeg voor het eerst de 500 miljoen. Spotify, dat veel geld uitgeeft om nieuwe luisteraars te trekken voor zijn podcasts en luisterboeken, zag het verlies op jaarbasis wel verder oplopen.

Het aantal betalende gebruikers nam afgelopen kwartaal toe met 15 procent tot 210 miljoen. Dat was meer dan kenners hadden verwacht. In het laatste kwartaal van 2022 zag Spotify het aantal betalende gebruikers al voor het eerst toenemen tot meer dan 200 miljoen. In totaal luisterden 515 miljoen mensen maandelijks naar Spotify, ruim een vijfde meer dan een jaar eerder. In het vierde kwartaal van vorig jaar telde Spotify nog 489 miljoen maandelijkse gebruikers.

De kwartaalomzet steeg op jaarbasis tot 3 miljard euro. Dat was iets minder dan de 3,1 miljard euro die analisten gepolst door Bloomberg hadden voorzien. Het kwartaalverlies bedroeg 156 miljoen euro, tegen een verlies van 6 miljoen euro een jaar eerder. Kenners hadden gerekend op een verlies van 186 miljoen euro. In het vierde kwartaal van 2022 leed Spotify nog een verlies van 231 miljoen euro.