Overheid profiteert van beter dan verwachte omzet Ster

Ster, het instituut dat de reclame bij de publieke omroep verzorgt, heeft vorig jaar meer omzet gerealiseerd dan verwacht. Daar wist ook de Nederlandse staatskas van te profiteren, omdat Ster het grootste deel van de omzet afdraagt aan de overheid. Maar die hogere afdracht biedt geen garantie voor de toekomst, stelt het bedrijf.

De totale inkomsten voor Ster kwamen over 2022 uit op 232 miljoen euro. Daarvan heeft het reclame-instituut 217 miljoen euro afgedragen aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Media. Dat is 49 miljoen euro meer dan waar het ministerie van uitging in zijn mediabegroting. De goede resultaten schrijft Ster onder meer toe aan het “sportjaar” dat 2022 was, met de Olympische Spelen en het WK voetbal. Dergelijke gebeurtenissen wakkeren de omzet steevast aan, aldus Ster.

Maar de goede resultaten leiden niet enkel tot optimisme. Zo spreekt directeur Frank Volmer van een “onderliggend probleem”, gecamoufleerd door de hoge omzet en afdracht. Hij gaat uit van een halvering van de afdracht, onder meer als gevolg van het halveren van de commerciĆ«le reclamezendtijd op televisie.

Bovendien mag Ster zijn diensten online niet aanbieden. “De publieke omroep heeft de taak om kijkers en luisteraars te volgen naar het digitale domein en dus ook veel meer nadruk te leggen op het verder ontwikkelen van hun digitale strategie. Door de huidige regelgeving is het voor Ster niet mogelijk om de omroep daarin te volgen en dus een stabiele afdracht te realiseren”, aldus Volmer.