Stakers Albert Heijn willen net zo lang doorstaken als nodig is

De stakende distributiemedewerkers van Albert Heijn willen net zo lang doorgaan met hun staking totdat de supermarktketen met een verbeterd loonbod komt. Dat laten vakbonden FNV en CNV weten. Eerder was nog gecommuniceerd dat de acties maar tot woensdag zouden duren.

“We hadden afgelopen weekend tot en met woensdag stakingen ingepland. Toen wisten we natuurlijk ook nog niet hoe hoog de actiebereidheid precies zou zijn”, legt FNV-bestuurder Levin Z├╝hlke-van Hulzen uit.

Maar nu de acties even bezig zijn hebben de bonden aan de stakers gevraagd of ze hun actie willen voortzetten. Het antwoord daarop is overal ja, zegt bestuurder Soraya Faez van CNV.

Verspreid over de zes distributiecentra van Albert Heijn zijn volgens de bonden honderden mensen in staking. Intussen beginnen de schappen in een aantal winkels van de supermarkt ook al leger te raken, omdat ze minder kunnen worden beleverd.

Toch hebben de bonden volgens Faez vanuit de directie van Albert Heijn deze week nog “geen enkele stap” in de richting van de medewerkers gezien. De stakers zouden daarom ook nog “geen reden om te stoppen” hebben.

Het is de bonden bij de actie vooral te doen om extra loon voor de distributiemedewerkers om de hoge inflatie te compenseren. Ze vinden dat Albert Heijn veel te weinig loonsverhoging biedt. Daarnaast zijn ze boos dat de winkelketen voor nieuwe medewerkers een verslechtering van bijvoorbeeld de zondagstoeslag voorstelt.

Een woordvoerster van Albert Heijn zegt dat de keten de uitspraken van de bonden betreurt. “Albert Heijn heeft de vakbonden meerdere keren gevraagd verder te praten over een nieuwe AH Logistiek-cao”, geeft ze aan. “De vakbonden FNV en CNV hebben ons op maandag 24 april en dinsdag 25 april laten weten dat zij vasthouden aan al hun eisen. Het is heel teleurstellend dat de vakbonden niet open staan voor overleg.”