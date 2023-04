Uitzendconcern Randstad voelt economisch lastigere omstandigheden

Uitzendconcern Randstad voelt de slechtere economische omstandigheden in zijn resultaten. De omzet en winst gingen in de eerste drie maanden van het jaar omlaag, nu werkgevers door sterk gestegen kosten en hogere rentes niet meer zo hard op zoek zijn naar nieuw personeel als eerder.

De wereldwijde omzet daalde 2 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar tot 6,5 miljard euro. Daarbij vielen de opbrengsten op de belangrijke Noord-Amerikaanse markt een tiende lager uit. In Nederland leverden de uitzend- en wervingsdiensten van Randstad 11 procent minder op.

De uitgaven liepen tegelijkertijd op, onder andere voor reorganisaties in Noord-Europa, Noord-Amerika en bij dochterbedrijf Monster. Randstad had in het eerste kwartaal ruim 1800 minder eigen medewerkers in dienst dan eind 2022, buiten de uitzendkrachten gerekend.

“We hebben heel wat flexibiliteit binnen ons eigen personeelsbestand, dus bij meer vraag hebben we meer personeel nodig en bij een zwakkere vraag minder”, zei Randstad-topman Sander van ’t Noordende daarover.

De nettowinst daalde mede door reorganisatiekosten, hogere rentes en gestegen lonen met 26 procent tot 154 miljoen euro.

Uitzendbureaus zijn vaak de eerste bedrijven die het merken als het economisch beter of slechter gaat, omdat bedrijven flexibele arbeidskrachten meestal sneller aannemen of laten gaan naar gelang ze het drukker krijgen of rustiger aandoen.

Van ’t Noordende zegt tevreden te zijn met de prestaties van zijn bedrijf te midden van moeilijke “macro-economische omstandigheden”. Werkgevers zijn voorzichtiger geworden, maar tegelijkertijd blijft de arbeidsmarkt in veel landen krap, zo benadrukte hij. Zo vonden bedrijven in Noord-Europa via Randstad meer personeel voor een vaste baan.

“In gesprekken met bedrijven zijn de grootste thema’s de economische onzekerheid en de schaarste aan talenten”, zei Van ’t Noordende. “Onze klanten nemen nog steeds personeel aan, maar minder dan voorheen.”