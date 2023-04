Bodemonderzoeker Fugro profiteert van aanhoudende vraag

Fugro heeft zijn omzet het afgelopen kwartaal met ruim een kwart op jaarbasis zien stijgen. De bodemonderzoeker uit Leidschendam spreekt bij de publicatie van de kwartaalcijfers van een “aanhoudende grote vraag van klanten”, met name voor opdrachten voor windparken op zee.

De omzet steeg in het eerste kwartaal naar bijna 466 miljoen euro, ruim 27 procent meer dan in dezelfde periode een jaar geleden. In tegenstelling tot vorig jaar, schrijft het bedrijf ook het resultaat in zwarte cijfers, namelijk een aangepaste winst voor aftrek van rente en belastingen van ruim 25 miljoen euro. Vorig jaar draaide Fugro nog een verlies van 2,7 miljoen euro.

Topman Mark Heine spreekt dan ook van “een verdere verbetering” met het oog op de prestaties van Fugro. Volgens hem hebben alle wereldwijde regio’s waar zijn bedrijf actief is aan die verbetering bijgedragen. In al die regio’s, van Europa tot Azië en van Amerika tot Afrika, voert Fugro onderzoeken uit ten behoeve van de realisatie van verschillende windparken.

De orderportefeuille groeide in vergelijking met de eerste maanden van vorig jaar met ruim 22 procent. Alle opdrachten die het bedrijf heeft voor de komende twaalf maanden, vertegenwoordigen een waarde van ruim 1,4 miljard euro.