Chiptoeleverancier Besi heeft last van lagere vraag computerchips

Chiptoeleverancier Besi heeft in de eerste drie maanden van dit jaar last gehad van een lagere vraag naar computerchips. Ook de leveringen van chips voor de auto-industrie daalden ten opzichte van eind vorig jaar en de vraag van Chinese bedrijven bleef zwak. Dat leidde bij het bedrijf uit Duiven, dat onder meer technologie levert voor het plaatsen van chips op printplaten en verpakkingen voor de zeer kwetsbare chips maakt, tot minder omzet en nieuwe opdrachten.

De omzet in het eerste kwartaal kwam uit op 133,4 miljoen euro, ruim 3 procent minder dan eind 2022. Vergeleken met het eerste kwartaal van vorig jaar daalde de omzet zelfs met meer dan een derde. Er kwam voor 142 miljoen euro aan opdrachten binnen onder meer doordat ook de markt voor mobiele telefoons zwakker is dan verwacht. In het auto-segment haalde Besi na afloop van het kwartaal nog een flinke order binnen, wat bij topman Richard Blickman tot tevredenheid leidde.

Onder de streep resteerde een winst van 34,5 miljoen euro. Eind vorig jaar behaalde Besi nog een winst van 40,2 miljoen euro. De winst dit kwartaal was door kostenbesparingen, gunstige wisselkoersen en meer vraag naar duurdere producten hoger uitgekomen dan in het slotkwartaal van 2022 als uitgaven voor beloning van het personeel in aandelen niet mee waren gerekend. Dan was ook de winstmarge, dus het percentage per verkoop dat winst is, gestegen.

Blickman geeft aan dat de chipsector ook dit kwartaal nog in een dip zal zitten, maar vergeleken met dezelfde periode in 2019, toen de chipsector ook even wat minder draaide, staat Besi er beter voor. Analisten rekenen er volgens de topman bovendien op dat de vraag naar chips vanaf de tweede helft van dit jaar weer gaat aantrekken.

Besi rekent in het tweede kwartaal al op tussen de 15 en 25 procent meer omzet. Ook denkt het bedrijf minder geld kwijt te zijn aan operationele kosten.