FNV: AH zet stakingsbrekers in, melding bij Arbeidsinspectie

Supermarktketen Albert Heijn maakt gebruik van uitzendkrachten om zo de impact van de staking in zijn distributiecentra te beperken. Dat meldt FNV op basis van signalen die de vakbond ontvangt van stakend personeel. FNV heeft daarom melding gedaan bij de Arbeidsinspectie, omdat het inzetten van zogeheten stakingsbrekers bij wet verboden is.

Omdat het om signalen gaat, heeft FNV geen bewijs dat “zwart op wit” staat. Maar een woordvoerder van de vakbond geeft aan dat er genoeg aanleiding is om melding te doen. Hij noemt het “niet netjes” als Albert Heijn inderdaad uitzendkrachten inzet om de staking te breken. Albert Heijn ontkent de aantijging van FNV.

Werknemers in vijf van de zes distributiecentra van de supermarktketen leggen woensdag het werk neer. Het gaat om de vestigingen in Zaandam, Zwolle, Geldermalsen, Tilburg en Pijnacker. De staking begon zondag en zou in eerste instantie tot en met woensdag duren. Dinsdag gaven de bonden echter aan net zo lang door te gaan totdat Albert Heijn met een verbeterd loonbod komt.