TenneT verhoogt opnieuw tarieven voor transport van elektriciteit

Hoogspanningsnetbeheerder TenneT verwacht dat de tarieven voor het transport van elektriciteit in 2024 verder stijgen. Dat komt doordat de hogere elektriciteitsprijzen doorwerken in de transporttarieven van de landelijke netbeheerder. Dit jaar zorgden de sterk gestegen elektriciteitsprijzen al voor een stijging van 51 procent voor de hoogspanningstarieven en 84 procent voor de extrahoogspanningstarieven.

In 2024 stijgen de hoogspanningstarieven naar verwachting met ongeveer 80 tot 90 procent en de extrahoogspanningstarieven zullen 120 tot 135 procent hoger uitvallen. Voor een gemiddeld huishouden betekent dit dat het TenneT-aandeel op de elektriciteitsrekening stijgt van 70 euro in 2023 naar zo’n 132 euro in 2024. Een kleine mkb’er is volgend jaar 789 euro kwijt, tegen 413 euro in 2023. Deze kosten worden indirect via de regionale netbeheerder aan TenneT betaald.

TenneT moet via zijn tarieven onder andere de inkoopkosten voor energie en vermogen dekken. Daarnaast moet de netbeheerder ook de investeringen in het landelijke hoogspanningsnet op land en op zee betalen.

Over de periode 2018 tot en met 2020 bedroegen de totale inkoopkosten gemiddeld 280 miljoen euro per jaar. In 2021 liepen deze kosten al op tot 850 miljoen euro en in 2022 zijn de kosten verder gestegen tot 1,7 miljard euro. Deze kosten worden volgens TenneT in de tarieven voor 2024 verwerkt. De netbeheerder verwacht wel dat de inkoopkosten dit jaar weer enigszins dalen, maar ze zullen wel ruim boven het historisch gemiddelde blijven.

De tarieven vanaf 2025 zijn volgens TenneT nog niet goed in te schatten. Bij een sterke daling van de elektriciteitsprijs is de verwachting dat de tarieven weer gaan dalen. De ontwikkelingen op de elektriciteitsmarkt zijn op dit moment echter zo onzeker dat de netbeheerder nog geen concrete uitspraken kan doen over de tarieven voor 2025 en 2026.