Amerikaanse economie groeide minder sterk in eerste kwartaal

De Amerikaanse economie is in het eerste kwartaal flink minder gegroeid dan economen hadden verwacht. Onder meer bedrijven waren voorzichtiger en investeerden minder. Tegelijkertijd stegen de consumentenuitgaven wel stevig, onder meer doordat er meer auto’s werden aangeschaft. In de loop van het kwartaal gaven de Amerikaanse huishoudens wel minder geld uit.

De groei van de economie van de Verenigde Staten kwam uit op 1,1 procent, tegen 2,6 procent in de laatste drie maanden van vorig jaar. Economen dachten in doorsnee dat de economische groei van de VS op 1,9 procent zou uitkomen.

De afnemende groei kan een gevolg zijn van de sterk opgelopen rente in de VS. Er wordt rekening gehouden met een verdere verhoging door de Fed, omdat de inflatie nog altijd hoog is. Maar de afkoelende economie kan de centrale bankiers tot voorzichtigheid aanzetten. Tegelijkertijd steeg een door de beleidsbepalers van de Federal Reserve nauwlettend in de gaten gehouden inflatiecijfer wel harder dan eind vorig jaar en ook harder dan verwacht.

De toename met 1,1 procent is wel een geannualiseerd cijfer. Dat betekent dat de groei van kwartaal op kwartaal kunstmatig wordt doorgetrokken alsof die een heel jaar op dat niveau blijft. Volgens de in Europa gehanteerde methode zou de groei in de VS in het eerste kwartaal op 0,3 procent zijn uitgekomen.